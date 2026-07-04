قائمة مرتقبة تثير الجدل.. أسماء سياسية تحت مجهر مكافحة الفساد

تداولت مصادر إعلامية وسياسية عراقية مقيمة خارج البلاد معلومات عن قائمة يُتوقع أن تصدر قريبًا في إطار ملفات مكافحة الفساد، يُشار إليها بأنها قد تشمل شخصيات سياسية واقتصادية بارزة داخل المشهد العراقي.

وبحسب تلك المصادر، فإن القائمة المرتقبة قد تستند إلى بيانات وتحقيقات مرتبطة بملفات مالية دولية، من بينها تقارير تتعلق بتحركات الأموال وتضخم الثروات وعمليات يُشتبه بارتباطها بتهريب العملة.

وأشارت المصادر إلى أن الأسماء المتداولة تشمل شخصيات سياسية وقيادات حزبية، من جهات حكومية أو قضائية حتى الآن، في ظل غياب موقف واضح من الجهات المعنية داخل العراق.

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير وتحليلات إعلامية عن ارتباط بعض هذه الملفات بإجراءات وعقوبات دولية سابقة صدرت عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والمتعلقة بقضايا مالية وشبهات فساد.

كما ربطت بعض التحليلات بين هذه التطورات وبين حملة أوسع لمراجعة ملفات مالية واقتصادية في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على التحويلات المالية.