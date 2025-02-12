قائممقام قضاء الرطبة:الحشد عزز من قواته في القضاء

قائممقام قضاء الرطبة:الحشد عزز من قواته في القضاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول حكومي، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، عن حقيقة إخلاء مواقع للحشد الشعبي والعشائري في أكبر قضاء غرب العراق.وقال قائممقام قضاء الرطبة في الأنبار، عماد الدليمي، في حديث  صحفي، إن “الحديث عن إخلاء مواقع وسكنات ونقاط مرابطة للحشد الشعبي والعشائري في قضاء الرطبة ومحيطها هي معلومات غير صحيحة، وننفيها جملة وتفصيلاً”.وأكد الدليمي أن “الخارطة الأمنية لم تشهد أي تغيرات من ناحية إخلاء المواقع، وكل ما يقال عن وجود إخلاء أمر غير صحيح”.وأضاف أنه “ما حصل هو تعزيز المناطق الحدودية من خلال إنشاء ثلاثة أحزمة أمنية، أي تعزيز آليات مسك الحدود مع سوريا وبقية القواطع، وفق رؤية أمنية اعتمدتها بغداد بشكل مباشر”.

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