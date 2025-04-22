قائممقام قضاء القائم:الحشد لم ينسحب من القائم

قائممقام قضاء القائم:الحشد لم ينسحب من القائم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال قائممقام قضاء القائم، تركي محمد خلف، الثلاثاء، إن “التواجد الأمني لفصائل الحشد الشعبي في المنطقة لم يشهد أي تغيير في المواقع أو المهام”، مؤكداً أن “الوضع مستقر، ولا توجد مؤشرات على تحركات غير اعتيادية”.وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير غير مؤكدة تحدثت عن انسحاب جزئي أو إعادة تموضع للفصائل في مناطق غرب الأنبار، وسط تكهنات بوجود تفاهمات أو ترتيبات أمنية جديدة في المناطق الحدودية.وتُعد منطقة القائم من أبرز النقاط الاستراتيجية على الحدود العراقية مع سوريا، وتشهد تواجداً مشتركاً للقوات الأمنية العراقية وعدداً من فصائل الحشد الشعبي، نظراً لأهميتها في ضبط الحدود ومراقبة التحركات عبرها.

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