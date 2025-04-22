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- شبكة اخبار العراق
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النزاهة:تسترد مليار و86 مليون ديناراً من أحد المدانين
مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوتي رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله
رشيد يدعو مسؤولي ديالى لخدمة أبناء المحافظة وتعزيز التعايش السلمي
قائممقام قضاء القائم:الحشد لم ينسحب من القائم
السوداني يعلن دعمه لترشيح الكاردينال لويس ساكو لمنصب بابا الفاتيكان
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- عربية ودولية
بوتين يعلن عن انفتاح بلاده لمحادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا
الكرملين: روسيا مستعدة لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة (1.3) مليار دولار على مدار ثلاث سنوات
اليوم ..الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني
لبنان..لا سلاح لحزب الله اللبناني..السلاح بيد الدولة حصراً
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- اقتصادية
الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق
اليوم..أسعار صرف الدولار=147000 ديناراً
وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
اليوم.. انخفاض أسعار صرف الدولار
مستشار حكومي: احتياطي العملة الصعبة يغطي استيرادات البلاد لمدة ثلاثة أشهر
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- رياضية
اليوم..أربع مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
نادي الجزيرة ينفي تولي (الحسين عموتة) تدريب المنتخب العراقي
إنطلاقة قوية للمنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا بالبليارد والسنوكر
السبت المقبل..اجتماع للهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم
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- تحقيقات
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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الإطار يسعى في الانتخابات المقبلة لتحقيق “الاندماج الوحدوي بين العراق وإيران”
مصدران سياسيان: تشكيل تحالف انتخابي يضم السوداني وأحزاب المقاومة الإسلامية في العراق
الداخلية: تفكيك (146) شبكة مخدرات خلال الأشهر الثلاث الماضية
ميليشيا العصائب:سنلقي القبض على (الشرع) حال وصوله بغداد
الداخلية:ضبط 2 طن و 166 كيلو غراماً من المخدرات الإيرانية خلال الربع الأول من العام الحالي
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- اذاعة INN