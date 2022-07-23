قادة الإطار متخوفين من اختيار شخصية لرئاسة الحكومة مرفوضة من قبل الشارع العراقي

قادة الإطار متخوفين من اختيار شخصية لرئاسة الحكومة مرفوضة من قبل الشارع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف  النائب علي تركي، السبت، عن وجود تخوف من قبل زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والفتح هادي العامري من طرح شخصية لا تلاقي قبولا من جانب خارج العملية السياسية. وقال تركي في حوار متلفز :ان ” اللجوء للهيئة العامة هدفه انهاء الانسداد السياسي كونها المخرج الوحيد “. واضاف ان ” العامري والمالكي متخوفان من طرح شخصية لا تلاقي قبولا وانه لا توجد مشكلة داخل الاطار والجميع متفهم لوضع العملية السياسية”. واشار الى انه ” خلال يومين على الهيئة العامة الخروج بمرشح لرئاسة الوزراء وان الحكومة ستتشكل داخل الاطار وعلى الجميع المساهمة بإنجاحها “.

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