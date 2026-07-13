قادة العراق على طاولة واحدة.. “إدارة الدولة” تدعم تحرك الزيدي إلى واشنطن وتضع مكافحة الفساد في الواجهة

بحث ائتلاف “إدارة الدولة”، مساء الأحد، ملفات سياسية وأمنية واقتصادية بارزة خلال اجتماع عقد في القصر الحكومي برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، وبحضور قيادات الدولة العليا، في مقدمتها رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وتصدر جدول أعمال الاجتماع ملف الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث استعرض المجتمعون الترتيبات والأهداف المنتظرة من الزيارة، وبحثوا سبل استثمار نتائجها بما يعزز مصالح العراق ويوسع دائرة علاقاته الدولية.

كما أعلن الائتلاف دعمه لجهود الحكومة والسلطة القضائية في مكافحة الفساد، مؤكداً ضرورة استمرار الإجراءات ضمن الإطار القانوني وبعيداً عن أي حسابات سياسية أو انتقائية، مع التشديد على أهمية تعزيز هيبة الدولة وترسيخ سلطة القانون.

وشهد الاجتماع تأكيداً على المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار الداخلي وتقوية مؤسسات الدولة الدستورية.

وفي الملف الإقليمي، دعا المجتمعون إلى اعتماد لغة الحوار والتهدئة، والابتعاد عن مسارات التصعيد والصراعات، مؤكدين أن العراق يسعى إلى لعب دور جامع يحول أراضيه إلى مساحة لتقاطع المصالح وبناء الشراكات، لا إلى ساحة لتصفية الحسابات.