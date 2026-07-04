قحطان في دائرة التحقيق.. ملف مالي معقد يفتح باب التساؤلات الواسعة

تتواصل التحقيقات ضمن الحملة الواسعة لمكافحة الفساد في العراق، مع تصاعد الحديث عن ملاحقات تطال شخصيات اقتصادية يُشتبه بارتباطها بملفات عقود ومشاريع مثيرة للجدل، من بينها رجل الأعمال قحطان شعلان من محافظة صلاح الدين، الذي تشير مصادر إلى أنه بات ضمن دائرة الاهتمام الأمني باعتباره أحد الأسماء المرتبطة بملفات مالية معقدة.

ووفق معلومات متداولة، يُنظر إلى شعلان باعتباره شخصية محورية في عدد من الصفقات والمشاريع التي أُحيلت عبر قنوات حكومية، وسط شبهات تتعلق بتضخم أموال وعمليات مالية غير نظامية، فيما لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي بيان تفصيلي بشأن وضعه القانوني.

وفي إطار الحملة المستمرة، تتوسع التحقيقات لتشمل شخصيات سياسية واقتصادية مرتبطة بملفات فساد متداخلة، في وقت تؤكد فيه مصادر أن الأجهزة المختصة تواصل جمع الأدلة ومتابعة مسارات الأموال داخل البلاد وخارجها.

وتشير المعطيات إلى أن المرحلة الحالية من مكافحة الفساد تتجه نحو ملفات أكثر تعقيدًا وحساسية، مع استمرار الإجراءات الأمنية والقضائية في عدة محافظات، ضمن مسار وصِف بأنه من أوسع حملات الملاحقة خلال الفترة الأخيرة.