قرض ياباني بقيمة (300) مليون دولار للعراق لتحسين إمدادات المياه في السماوة

قرض ياباني بقيمة (300) مليون دولار للعراق لتحسين إمدادات المياه في السماوة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقعت وزيرة المالية طيف سامي، مع السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى جمهورية العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وقرض بقيمة 300 مليون دولار من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، لمشروع تحسين إمدادات المياه في السماوة، وقالت سامي في كلمة لها على هامش التوقيع، انه “تنفيذا لما جاء في المنهاج الوزاري والذي ركز على ضرورة مناصرة الاقتراض الصالح للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وإكمالا لما بدأت به الحكومة العراقية من تعاون على الصعيد الاقتصادي مع حكومة اليابان، شرعت الحكومة العراقية بالاقتراض من الجانب الياباني لتمويل مشروع تحسين تجهيز إمدادات الماء في محافظة المثنى مدينة السماوة”.واوضحت، ان “المشروع سيسهم في تطوير كمية المياه الصالحة للشرب في هذه المحافظة والاستخدام الفعال للموارد المائية من خلال إنشاء محطات تجهيز وتحلية المياه في مدينة السماوة إضافة الى تنصيب خطوط مياه من المحطة الرئيسية الى محطات الضخ الفرعية ومن ثم الى المستخدم النهائي والذي بدوره سيسهم في زيادة ساعات التجهيز ونوعية المياه وبالتالي الاسهام في إستقرارية تجهيز مياه الشرب المعالجة والمجهزة من المشروع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة”.وتابعت، “تم توقيع قرض مشروع تحسين تجهيز إمدادات المياه في السماوة بمبلغ أكثر 45 مليار ين ياباني وبما يعادل تقريبا 300 مليون دولار تنفيذا لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ونأمل بان يتم تنفيذ المشروع بسلاسة وحسب الجدول الزمني المقرر للمشروع خدمة للصالح العام ولرفد إبناء المحافظة بالماء الصالح للشرب”.
من جانبه، اكد السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو خلال حفل التوقيع، ان “المشروع يهدف لتوفير المياه الصالحة للشرب لأهالي السماوة، من خلال إنشاء أول محطة واسعة النطاق لمعالجة المياه في المحافظة وعند اكتماله، سيكون المشروع قادرًا على تزويد السكان المحليين بالمياه لأكثر من 12 ساعة يوميًا”، منوها ان “السماوة رمزا للصداقة الوثيقة بين اليابان والعراق بما أن عام 2024 يصادف الذكرى العشرين لنشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في السماوة”.واعرب، عن سعادته “في توقيع المشروع الجديد للسماوة في هذا التوقيت”، مشيرا الى ان “حكومة اليابان قدمت قرضًا من وكالة جايكا لبناء حوالي 30 مشروعًا ضخمًا للبنية التحتية في العراق حتى الآن”.واردف، “لقد ركزنا بشكل خاص على قطاع المياه باعتباره البنية التحتية الأساسية وقد امتدت المساعدات اليابانية لمرافق إمدادات المياه من جنوب العراق إلى شماله وتحديدا في البصرة وحلبجة والسليمانية وأربيل ودهوك”.وقدم “الشكر للجهود المبذولة في تنشيط الاقتصاد العراقي”، مشيرا الى “اقتراح 5 مشاريع بما في ذلك مشروع قرض على مرحلتين لعام 2024، متطلعاً لرؤية اكبر عدد منها ليتم ادراجها في ميزانية 2024”.وجدد تأكيده، على “التزام بلاده بمواصلة الدعم لحكومة العراق وشعبه من اجل تعزيز العلاقات الثنائية”.

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