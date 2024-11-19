قضاء زيدان يدعو منتسبيه بالتبرع إلى حزب الله اللبناني

قضاء زيدان يدعو منتسبيه بالتبرع إلى حزب الله اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، كافة منتسبيه للتبرع بتقديم المساعدات لمحور المقاومة في فلسطين ولبنان.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن “المجلس دعا كافة منتسبيه للتبرع بتقديم المساعدات الى “الاشقاء” في بيروت وغزة”.وأضاف ان “التبرع يتم على الحساب الخاص بصندوق المساعدة الخاص بلبنان وصندوق المساعدة الخاص بغزة”.

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