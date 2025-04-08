قمة القاهرة تدعو إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة إعمارها

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قرارات لمجلس الوزراء لصالح الهيئات التعليمية
الإنسان النيابية تعلن عن إنجاز مسودة قانون إصلاح النزلاء
مصرف جي بي مورغان الأمريكي يعلن استعداده لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية في العراق
أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
نيجيرفان: أربيل ستكون مركزاً إماراتيا للاستثمار في العراق
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فريق مصافي الوسط يحصد لقب الدوري العراقي للكرة الشاطئية
طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة لكرة القدم في سنغافورة
الاتحاد العراقي لكرة القدم:كاساس وافق على فك التعاقد بالتراضي بشرط دفع الشرط الجزائي
الاتحاد العراقي لكرة القدم سيرشح مدربا جديداً للمنتخب الوطني
الفشل يلاحق المنتخب العراقي في ظل حكومة الفساد
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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مصادر سياسية: السوداني يضحك على الشعب وإدارة ترامب في ملف حل الفصائل المسلحة
نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
مصدر مسؤول: دعوة الرئيس اللبناني لزيارة العراق جاءت بتوجيه إيراني لاستمرار دعم حزب الله اللبناني
البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
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- اذاعة INN