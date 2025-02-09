قمة عربية طارئة في مصر لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

قمة عربية طارئة في مصر لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري لبحث التطورات “المستجدة والخطيرة” للقضية الفلسطينية.وتأتي القمة وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “السيطرة على قطاع غزة” من إسرائيل وإنشاء ما وصفها “بريفييرا الشرق الأوسط” بالقطاع بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

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