قوات التحالف الدولي تعلن عن مغادرة “قوات الأفق” من العراق إلى الكويت

قوات التحالف الدولي تعلن عن مغادرة “قوات الأفق” من العراق إلى الكويت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن قوات التحالف (قوة المهام المشتركة-عملية العزم الصلب)، اليوم السبت، مغادرة قوات الـ”OTH ” من العراق.وذكر التحالف في بيان ، أنه “نظرًا لتراجع الحاجة إلى وجود قوات الأفق OTH من قوات التحالف في العراق عادت الى قواعدها الأصلية في الكويت وغادرت العراق”.وأضاف، أن “القوة أكملت مؤخرًا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينغ ،في الكويت”.واوضح التحالف، أن “قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 من طراز Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة على استعداد لتكون “على عجلات” في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام.  تستجيب OTH عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة”.

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