قوات الحدود:الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً أمنياً كبيراً

قوات الحدود:الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً أمنياً كبيراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر في الجيش العراقي ،الخميس، إن “لواء المشاة الـ71 والـ73 نفذ بمشاركة جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني ومديرية شرطة تلعفر عملية عسكرية بمحورين في المناطق والقرى المهجورة والوديان والطرق النيسمية والهياكل المتروكة الواقعة ضمن قاطع المسؤولية (محافظة نينوى)”، مبينا أنه تم “إلقاء القبض على المطلوبين ضمن قاطع المسؤولية”.بدورها ذكرت قيادة قوات حرس الحدود في بيان اليوم، أن الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً امنياً كبيراً يخلو من اي محاولات تسلل او تهديد يطالها، مشيرة الى تقدم قطعات الجيش العراقي في خط الصد الثاني اسناداً ودعماً كبيراً لقوات الحدود داخل العمق العراقي.وتأتي العمليات الاستباقية للقوات العراقية على خلفية إطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح معتقلين لديها في مناطق شرقي سوريا.

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