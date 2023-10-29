قوات الحدود: إلقاء القبض على(19)متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني

قوات الحدود: إلقاء القبض على(19)متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاحد (29 تشرين الاول 2023)، إلقاء القبض على 19 متسللاً بعد محاولتهم تجاوز الحدود بصورة غير شرعية في محافظة واسط.وذكرت القيادة في بيان ، أنه “من خلال المتابعة المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول في لواء الحدود العشرون من القاء القبض على مجموعة مؤلفة من (19) شخصاً من الجنسية الاسيوية اثناء محاولتهم إجتياز الشريط الحدودي بصورة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واسط”.واضافت، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *