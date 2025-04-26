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كتلة حقوق: نرفض بيع رئة العراق قناة خور عبدالله للكويت من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء
نائب: شحة المياه في العراق بسبب إيران وتركيا والسوداني يدعمهما من خلال زيادة حجم صادراتهما للبلاد ويخاف ان يتحدث معهما بهذا الملف الحساس
قوات الحدود تلقي القبض على (35) متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني
مصدر مطلع:تركيا تشترط على حزب طالباني بغلق كافة مقرات حزب الـpkk مقابل رفع الحظر عن مطار السليمانية
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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تبادل بإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية وتدهور بالعلاقات
بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين
البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية والإمارات وقطر منتصف الشهر المقبل
بوتين يعلن عن انفتاح بلاده لمحادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا
الكرملين: روسيا مستعدة لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
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- اراء ومقالات
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كتلة حقوق: نرفض بيع رئة العراق قناة خور عبدالله للكويت من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء
نائب: شحة المياه في العراق بسبب إيران وتركيا والسوداني يدعمهما من خلال زيادة حجم صادراتهما للبلاد ويخاف ان يتحدث معهما بهذا الملف الحساس
مصدر مطلع:تركيا تشترط على حزب طالباني بغلق كافة مقرات حزب الـpkk مقابل رفع الحظر عن مطار السليمانية
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
وزارة المالية:الاجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين
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- رياضية
اليوم..إنطلاق منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي للكاراتيه:توقف المنح المالية وراء عدم مشاركة العراق في بطولة آسيا
الاتحاد العراقي ينتقد الاحداث التي شهدتها مباراة نوروز وزاخو
اليوم..أربع مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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كتلة حقوق: نرفض بيع رئة العراق قناة خور عبدالله للكويت من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء
نائب: شحة المياه في العراق بسبب إيران وتركيا والسوداني يدعمهما من خلال زيادة حجم صادراتهما للبلاد ويخاف ان يتحدث معهما بهذا الملف الحساس
العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
منظمة بدر: بدعم من مكتب خامنئي والإطار تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة
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- اذاعة INN