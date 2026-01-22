قوات “قسد” الانفصالية تغرق الاتفاق وتستهدف الجيش السوري بطائرات مسيرة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الحكومة السورية أن غارة بطائرات ‌مسيّرة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أسفرت عن مقتل سبعة من جنودها أمس، وهو ما نفته «قسد»، ما ينذر بتقويض وقف إطلاق النار بعد قتال استمر أياماً في شمال شرق البلاد.ووصف الجيش السوري الهجوم بأنه «⁠تصعيد خطير»، مشيراً إلى وقوعه خلال تأمين الجنود لقاعدة عسكرية كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تحتوي ​على «مواد متفجرة وطائرات انتحارية ​داخل معبر اليعربية ​بريف الحسكة».

