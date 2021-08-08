قوباد يعزز أمن منافذ حزب طالباني “لتقويض التهريب”

قوباد يعزز أمن منافذ حزب طالباني “لتقويض التهريب”
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- اتخذت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد، قرارات مهمة للحد من عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية.وذكر الاعلامي الرسمي للإتحاد الوطني الكردستان، أن “قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قرر نشر قوات الآسايش في عدد من المنافذ الحدودية لمواجهة المهربين ومنع اي خرق للتعليمات القانونية من جهة منافذ مسؤولية حزب طالباني”.وأضاف، أن “قرار نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يتضمن نشر القوات التابعة لعمليات آسايش السليمانية في منفذي باشماغ وبرويز خان وعدد آخر من المنافذ الحدودية اعتبارا من يوم غد الاثنين 9/8/2021”.ولفت إلى ان “الهدف من هذا القرار مواجهة المهربين والمخالفين للقوانين والذين يعلمون بشكل يخالف التعليمات والقرارات الصادرة من حكومة اقليم كردستان”، مؤكداً أن “هذه الخطوة تعتبر بداية مهمة للاصلاح وسيادة القانون وحماية الحق العام”.

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