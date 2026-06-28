قيادي بحزب إيراني معارض: العثور على جثة أحد أعضاء الحزب داخل فندق في أربيل

عُثر،على جثة أحد أعضاء حزب الحرية الكوردستاني الإيراني داخل أحد فنادق مدينة أربيل، في حادثة غامضة فتحت باب التساؤلات بشأن ملابسات الوفاة، فيما أكدت قيادة الحزب أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف أسبابها.

وقال القيادي في الحزب، ريباز شريفي، إن الضحية يُدعى سوران محمد زادة، وهو أحد أعضاء الحزب في أربيل، مبيناً أن جثته وُجدت داخل فندق “جاودير” في المدينة، قبل أن تُنقل إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في أسباب الوفاة.

وأوضح شريفي أن الحادثة وقعت مساء الجمعة، مؤكداً أن أسباب الوفاة ما تزال مجهولة، ولم تصدر حتى الآن أي نتائج رسمية بشأن ملابساتها.

وأشار إلى أن زادة لم يكن من قوات البيشمركة، بل كان يعمل في مهنة حرة، لافتاً إلى أنه أبلغ قيادة الحزب في مناسبات سابقة بتلقيه تهديدات قال إنها صدرت من السلطات الإيرانية، من دون أن يربط ذلك رسمياً بواقعة وفاته، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.