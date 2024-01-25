كاساس:رغم فوز المنتخب على فيتنام لكني انزعجت من أدائه خلال المباراة

كاساس:رغم فوز المنتخب على فيتنام لكني انزعجت من أدائه خلال المباراة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، اليوم ، عن إنزعاجه من أداء لاعبي المنتخب خلال مباراة فيتنام، رغم الفوز 3-2 وتعزيز صدارة العراق للمجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا.وقال كاساس في تصريح صحفي عقب المباراة “لم يعجبني أداء الفريق أمام فيتنام”.وأضاف “حذرت من عدة أمور في التدريبات وكأننا لم نفعل شيئاً”.من جانبه قال مدرب فيتنام، فليب تروسيه، بعد المباراة “أشعر بالرضا رغم الخسارة أمام العراق، حظوظنا ضعيفة والفوارق كانت كبيرة بيننا وبين العراق”. وبين “لعبنا بطريقة دفاعية بسبب البطاقة الحمراء، كانت مباراة صعبة علينا”.وأشار الى ان “العراق واليابان والسعودية وايران مرشحون للذهاب بعيداً في البطولة”.وحقق المنتخب العراقي فوزاً قاتلاً على نظيره الفيتنامي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت امس الأربعاء بملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.وبهذا الانتصار رفع العراق رصيده إلى 9 نقاط متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، وودعت فيتنام البطولة دون أي نقطة.

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