كاساس يباشر بتدريب المنتخب العراقي

كاساس يباشر بتدريب المنتخب العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استلم المدير الفني للمنتخب العراقي، خيسوس كاساس، صباح اليوم السبت، قيادة التدريبات البدنية لعدد من اللاعبين المحليين ضمن صفوف أسود الرافدين بالعاصمة بغداد، بعد مشاركته في حفل قرعة نهائيات كأس آسيا، الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.والتحق الإسباني كاساس بجهازه المعاون، بعد نهاية إجازته التي استمرت شهرا في مدريد، وتخللتها مراقبة المباريات الودية لمنتخب شباب العراق بمعسكر إسبانيا.ولم يحسم كأساس حتى الآن موقفه من المغادرة إلى الأرجنتين، مع بعثة منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة بنهائيات كأس العالم، في ظل اقتراب موعد انطلاق تجمع فالنسيا للمنتخب الأول.وفي سياق متصل، أصبح المهاجم العراقي بتشانغ عبد الله، محط اهتمام كاساس بعد تألقه في دوري الدرجة الأولى السويدي مع فريقه يونشوبينج، وتسجيله 6 أهداف في 4 مباريات.

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