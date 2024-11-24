كاساس يبحث عن لاعبين جدد من الدوري العراقي

كاساس يبحث عن لاعبين جدد من الدوري العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، اليوم الأحد، إن كاساس ‏قرر البدء باكتشاف لاعبين جدد من خلال متابعته للدوري العراقي لكرة القدم، إذ ينوي إضافة لاعبين جدد لقائمة المنتخب من اللاعبين المحليين الذين يلعبون في الدوري ‏لدعوتهم إلى صفوف المنتخب وتهيئتهم لبطولة خليجي 26 المقررة انطلاقها اواخر كانون الاول المقبل في الكويت .‏وأضاف بحر العلوم، أن قرار كاساس بإضافة لاعبين جدد ‏جاء تحسباً من فقدان المنتخب لخدمات اللاعبين محترفين الذين من المحتمل أن يغيبوا عن بطولة خليج الكويت 26 لارتباطهم مع أنديتهم، إذ أن البطولة تقع خارج أيام الفيفا”.

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