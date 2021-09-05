كامافينجا سيعلب مع ريال مدريد

كامافينجا سيعلب مع ريال مدريد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير صحفي إسباني، الاحد، عن موعد تقديم الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، لاعب خط وسط ريال مدريد الجديد، والمنضم حديثًا هذا الصيف قادمًا من صفوف رين.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن “تقديم كامافينجا سيكون خلال أيام، حيث يُخطط اللاعب للتواجد في مدريد يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن يلعب مباراة دولية مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما غدا الاثنين”.وأضافت الصحيفة أن “كامافينجا سيخضع لفحص طبي يوم الثلاثاء، وسيبقى بالمدينة الرياضية فالديبيباس، بانتظار العثور على منزل للاستقرار فيه”.وأشارت إلى أن “كامافينجا سيكون تحت أمر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يوم الأربعاء، على الرغم من أنه يبدو من الصعب الاعتماد عليه في المباراة المقبلة ضد سيلتا فيغو بالليغا يوم الأحد 12 أيلول الجاري”.

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