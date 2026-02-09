كتلة الاعمار 56 تقدم (23) مشروعاً اقتصادياً لرئاسة البرلمان

كتلة الاعمار 56 تقدم (23) مشروعاً اقتصادياً لرئاسة البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، عن تقديم كتلته 23 مشروع ومقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب، شملت ملفات اقتصادية ومالية وخدمية مهمة.وقال الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان، إن من بين القوانين المقدمة مقترح قانون إصلاح القوانين الاقتصادية، وقانون المجلس الوطني للمياه، إضافة إلى قوانين تتعلق بالأمور المالية وتحسين الوضع المالي في العراق، وتحقيق العدالة في توزيع الأموال بين المحافظات.وأضاف أن الكتلة (يتزعمها محمد شياع السوداني) سلمت اليوم هذه القوانين رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، وتمت الموافقة على إدراجها ضمن جدول أعمال اللجنة القانونية تمهيداً لمناقشتها.يذكر ان هذه الكتلة بنيت على أساس الكذب والخداع لخدمة المشروع الإيراني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *