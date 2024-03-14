كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية

كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان بلعب لعبة قذرة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية.ودعت وزارة المالية والينك المركزي ، في منشور على منصة “اكس”، الى “فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في الاقليم لتفويت الفرصة على سرَّاق قوت الشعب”.واشارت الى ان” حكومة الإقليم تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية، فاليوم وبكل صلافة تقول إن الأموال التي تم إرسالها إلى الإقليم لن توزعها على الموظفين “، متسائلة ” ‏هل رأيتم انحطاطاً في المبادئ الإنسانية إلى هذه الدرجة؟! واضافت ان” أولادهم وأحفادهم ينعمون بالأموال المسروقة من قوت الشعب، والمواطن يفتقر لأبسط حقوقه في هذا الشهر الفضيل”.

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