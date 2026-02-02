كتلة السوداني: تمسكنا بالمالكي لكونه مجاهد مقاوم ولـ” نزاهته العالية”!!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الأعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني، الاثنين، أن تمسك الإطار التنسيقي بمرشحه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعود لسببين رئيسيين: أولاً، رفض الإطار أن يكون أسيرًا لأي تدخل أو تأثير خارجي على قراراته، وثانياً، عدم ثبات سياسة إدارة ترامب التي تتغير خلال أيام أو ساعات، وهو ما ينعكس على التعاملات مع إيران. وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة، النائب فراس المسلماوي، في تصريح صحفي، إن “اجتماع قادة الإطار التنسيقي الأخير شدد على ثلاثة نقاط رئيسية: تمسك الإطار بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة بمونه المجاهد المقاوم، وإقامة علاقات أقرب للوحدوية مع إيران ، مشيرا الى أن “الإطار يرفض الانصياع لأي إملاءات خارجية، وأن تغير المواقف الأمريكية السريعة يفرض ضرورة الاعتماد على قرارات وطنية مستقلة”.وفي وقت سابق، جدد الإطار التنسيقي تمسكه بترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة.

