كتلة النهج الوطني تعلن مقاطعتها عن التصويت لقانون الموازنة

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نائب:قانون الموازنة يضم ” مطبات” كثيرة
التخطيط النيابية:الكتل التي تصوت على الموازنة تتحمل مسؤولية “الكارثة”
تحالف سائرون:سنمرر الموازنة بالأغلبية في حال عدم التوصل الى اتفاق مع حكومة مسرور
نائب:معظم النواب غير موافقين على حصة الإقليم
سياسي كردي:كردستان لن تسلم إيرادات النفط والمنافذ إلى بغداد بموافقة الكاظمي!
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نائب:قانون الموازنة يضم ” مطبات” كثيرة
التخطيط النيابية:الكتل التي تصوت على الموازنة تتحمل مسؤولية “الكارثة”
تحالف سائرون:سنمرر الموازنة بالأغلبية في حال عدم التوصل الى اتفاق مع حكومة مسرور
نائب:معظم النواب غير موافقين على حصة الإقليم
سياسي كردي:كردستان لن تسلم إيرادات النفط والمنافذ إلى بغداد بموافقة الكاظمي!
-
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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