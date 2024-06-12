كتلة حقوق تطعن بموازنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية

كتلة حقوق تطعن بموازنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الأربعاء، بطعن تقدم به عدد من النواب الى المحكمة الاتحادية بجداول موازنة العام الحالي.وقال الساعدي في حديث صحفي، ان “هناك اعتراضات كثير من أعضاء مجلس النواب على جداول موازنة عام 2024 التي تم التصويت عليها، مشيرا الى الموازنة تتضمن مخالفة واضحة للدستور العراقي”.واضاف ان ” جداول الموازنة خالفت القانون بعدم قراءتها بالقراءتين الاولى والثانية وانما تمت قراءتها قراءة واحدة قبل التصويت عليها بعجالة “.واشار الى ان ” هناك اعتراضات على تخصيصات المحافظات وكذلك تخصيص أموال انبوب البصرة – عقبة، لافتا إلى أن عدد من النواب قدموا عدد من  الطعون على جداول الموازنة امام المحكمة الاتحادية “.

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