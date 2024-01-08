كتلة نيابية:جمع (100)توقيع نيابي لعقد جلسة استثنائية لإصدار قرار مُلزم بطرد القوات الأمريكية من العراق

كتلة نيابية:جمع (100)توقيع نيابي لعقد جلسة استثنائية لإصدار قرار مُلزم بطرد القوات الأمريكية من العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله سعود الساعدي ،الاثنين، جمع 100 توقيع نيابي لعقد جلسة استثنائية واصدار قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، مبينا ان رئاسة الجمهورية امتنعت عن التوقيع على القرار السابق بسحب القوات الامريكية من العراق. وقال الساعدي في حوار متلفز ، انه ” يجب تحديد سقف زمني واضح لإخراج القوات الاجنبية من العراق”، موضحا ان “اميركا تتحمل مسؤولية الخروقات والأزمات المثارة مؤخرا”. وأضاف ان”القوى السياسية جمعت100 توقيع نيابي لعقد جلسة استثنائية واصدار قرار يلزم الحكومة باخراج القوات الاجنبية “. وأوضح ان ” البرلمان اخلى ساحته بعد اصدار قرار اخراج القوات الاجنبية وسنلجأ الى القضاء في حال لم تستجب “وزارة العدل” الى تساؤلاتنا النيابية بشان نشر  القرار بالجريدة الرسمية في وقت امتنعت رئاسة الجمهورية عن توقيع القرار”.

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