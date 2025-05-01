كتلة نيابية:لن نسمح للسوداني ولغيره التفريط بأي جزء من أرض ومياه العراق

كتلة نيابية:لن نسمح للسوداني ولغيره التفريط بأي جزء من أرض ومياه العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اليوم الخميس، عدم التفريط بأي جزء من الأراضي والمياه العراقية لصالح الكويت، مشدداً على أن قضية خور عبد الله تمثل “خطاً أحمر”.وقال الساعدي في تصريح  صحفي، إن “خور عبد الله هو جزء من الأراضي والمياه العراقية، ولن نفرط بشبر واحد منه لصالح الكويت”، مضيفاً أن “التنازل عن هذه الأراضي يعد خيانة للمصلحة الوطنية ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف”.وتابع الساعدي قائلاً، “كتلة حقوق وقفت إلى جانب الجماهير العراقية بالقرب من المحكمة الاتحادية لسببين؛ أولاً، دعم قرار المحكمة المتعلق بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وثانيًا، رفضنا التوجه الذي طالب به رئيسا الجمهورية والوزراء بإلغاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان الاتفاقية”.وشدد الساعدي على أن “كتلة حقوق لن تتنازل عن أي جزء من أرض العراق أو ثرواته، مؤكداً أن موقفهم هذا يأتي رداً على المواقف السياسية التي وصفها بـ’المخزية'”.

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