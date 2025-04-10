كتلة نيابية تطالب السوداني بإحالة السفراء العراقيين المتجاوزين للسن القانوني إلى التقاعد

كتلة نيابية تطالب السوداني بإحالة السفراء العراقيين المتجاوزين للسن القانوني إلى التقاعد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود سعدون الساعدي، اليوم الأربعاء، (9 نيسان 2025)، بطلب نيابي الى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص مخالفة بقاء السفراء العراقيين المتجاوزين للسن القانوني في مناصبهم.وكان وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي قد كشف في 14 من آذار الماضي، عن وجود 55 سفارة وممثلية عراقية في الخارج بلا سفراء”، مشيرا الى “وجود نقص لدى الخارجية بأكثر من 80 سفيراً”.

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