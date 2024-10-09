كتلة “نينوى الموحدة”:عودتنا للمجلس للتصويت على تقديم الخدمات فقط

كتلة “نينوى الموحدة”:عودتنا للمجلس للتصويت على تقديم الخدمات فقط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة “نينوى الموحدة”، أمس الثلاثاء، أن عودتها لمجلس محافظة نينوى تقتصر على التصويت من أجل تقديم الخدمات.وقال عضو المجلس عن الكتلة أحمد العبد ربه، في مؤتمر صحفي ، إن “كتلة نينوى الموحدة قررت حضور جلسة اليوم من جلسات مجلس محافظة نينوى، مع تأكيدها أن قرار الحضور سيقتصر على التصويت فقط في المسائل المتعلقة بملف المخاتير والمنافع الاجتماعية”.وأضاف العبد ربه أن “الكتلة ستستكمل أيضاً لجان المجلس، ويأتي هذا القرار حرصًا منها على متابعة قضايا الخدمات الضرورية لأهالي محافظة نينوى وضمان سير عمل المجلس بفاعلية، مع الاستمرار في التحفظ على الموقف السياسي لحين حسم المفاوضات الجارية”.وتابع العبد ربه: “نؤكد أننا سنبقى ملتزمين بمصلحة أبناء نينوى، وسنواصل العمل على تقديم ما يخدمهم في هذه الظروف الحساسة”.وتأتي الجلسة بعد إنهاء مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني للجلسات، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصويت كتلة نينوى المستقبل على قرار استبدال وتعيين رؤساء 20 وحدة إدارية في نينوى. وعلى الرغم من دخول كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي لجلسة اليوم، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الخلافات ما تزال مستمرة ولم تحسم بشأن موضوع الوحدات الإدارية.وشهدت الجلسة حضور 26 عضواً من أصل 29، مع تغيب ثلاثة أعضاء.من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة نينوى، أن المجلس ناقش ضرورة إيصال المشاريع والخدمات في ناحية القيارة ومشاريع أخرى.وقال رئيس مجلس نينوى، أحمد الحاصود، في مؤتمر صحفي : “اليوم تم عقد جلسة مجلس المحافظة 18، التي شهدت عودة الأعضاء المقاطعين من نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي، وهي مبادرة جيدة يشكرون عليها لاستئناف جلسات المجلس والتصويت على قرارات مجتمعية”.وأوضح الحاصود أن المجلس “ناقش ملف المختارين وشكلنا لجنة لإيصال الخدمات والمشاريع لناحية القيارة، فضلاً عن أعمال الشركة الأنغولية في حقول نجمة والقيارة”.وأضاف أن المجلس “صوت أيضاً على منع دخول الشاحنات والأحمال الزائدة واقتصارها بالدخول من خارج المدينة”.

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