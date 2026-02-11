كتلة 56 النيابية: المالكي مرشحنا الأوحد لرئاسة الحكومة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية، النائب أحمد الفتلاوي، الأربعاء، ثبات موقف كتلته بدعم ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، فيما شدد انه  في حال حدوث متغيرات فان السوداني هو البديل الوحيد .وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي ، إن “كتلة الإعمار والتنمية لا تزال متمسكة بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “هذا الموقف يأتي ضمن رؤية الكتلة لاستقرار المرحلة القادمة”.وأضاف أن “البوصلة السياسية داخل الإطار التنسيقي واضحة، وفي حال تعذر المضي بترشيح المالكي، فلن يكون هناك بديل آخر سوى محمد شياع السوداني”، موضحاً أن “السوداني يمتلك المقبولية والأغلبية اللازمة بين قوى الإطار التنسيقي لتولي المهمة”.واوضح  أن “التفاهمات الحالية تركز على حسم ملف الرئاسات للمضي بتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات”، مؤكداً أن “كتلته ستكون داعمة لأي خيار يحظى بإجماع البيت الشيعي، يذكر ان تحالف السوداني استغل موارد الدولة الحصول على 27 مقعدا نيابيا ثم منح تلك الأصوات لدعم المالكي الذي اجرم بحق العراق ولذلك من حق كل عراقي ان يطلق على تحالفه 56 لآنه نصب على الشعب ومازال ووصل الفساد في حكومته الى الذروة والعجز المالي الحاد.

