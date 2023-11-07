كردي معارض:حزب بارزاني يستخدم طرق احتيالية في الفوز بالانتخابات

كردي معارض:حزب بارزاني يستخدم طرق احتيالية في الفوز بالانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الثلاثاء، سيطرة حزب بارزاني في الإقليم على عدد من مخيمان اللاجئين غير العراقيين بهدف الحصول على أصواتهم في الانتخابات. وقال حسن  في حديث صحفي، ان “الحزب الحاكم في الإقليم غالبا مايسعى لفرض السيطرة على مناطق لم تكن تحت سلطته سابقا خصوصا مناطق الثروات او التي تحتوي على مخيمات نازحين او لاجئين من خارج البلاد”. وأضاف ان “الحزب الديمقراطي يسعى لسيطرة قواته على بعض المخيمات بهدف الحصول على أصوات الموجودين داخلها حتى وان كانوا من غير العراقيين، من اجل ضمان الحصول على أصواتهم بطرق ملتوية وغير قانونية”. وأشار الى “إمكانية حل هذه الإشكالية من خلال اجراء التعداد السكاني كي يتبين للجميع من هم العراقيين ومن هم اللاجئين من خارج البلاد، بهدف إيقاف عمليات تجنيس اللاجئين الموجودين في المخيمات الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

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