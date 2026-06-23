كركوك.. العرب يقتربون من منصب المحافظ والحافظ يؤكد: الاتفاق السياسي حسم الملف

أكد رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، أن منصب محافظ كركوك سيؤول إلى المكون العربي مع نهاية العام الحالي، تنفيذاً لبنود الاتفاق السياسي المبرم بين القوى المشاركة في إدارة المحافظة.

وقال الحافظ، في تصريح صحفي، إن استحقاق المكون العربي في تولي منصب المحافظ “محسوم بالكامل” ويحظى بتوافق جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي وضع آليات واضحة لتداول المناصب الإدارية في المحافظة.

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، أوضح الحافظ أن الملف يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية، معرباً عن أمله في الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين والمقاولين خلال المرحلة المقبلة، ومؤكداً أن رئيس الوزراء ووزير المالية يتابعان هذا الملف ويحرصان على توفير التخصيصات اللازمة.

وعلى صعيد آخر، رحب الحافظ بزيارة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو إلى كركوك، معتبراً أنها تمثل رسالة داعمة للتعايش السلمي وتعزز قيم التنوع والتآخي بين مكونات المحافظة، فضلاً عن دورها في ترسيخ مبادئ المحبة والسلام التي تتميز بها المدينة.