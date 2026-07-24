كركوك تفتح ملفات الفساد.. توقيف قيادات في دائرة البيطرة بأوامر قضائية

في خطوة جديدة ضمن ملاحقة ملفات الفساد، نفذت قوة أمنية في محافظة كركوك أمراً قضائياً يقضي بإلقاء القبض على مدير دائرة البيطرة في المحافظة ومسؤول شعبة البيطرة في ناحية شوان، على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد إداري ومالي.

وبحسب مصدر محلي، فإن عملية التوقيف جاءت بناءً على أوامر قضائية، بعد ورود اتهامات يجري التحقيق بشأنها من قبل الجهات المختصة، فيما تم نقل المتهمين إلى الجهات التحقيقية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم تكشف المصادر عن طبيعة المخالفات المنسوبة إلى المسؤولين أو حجم الأضرار المالية المرتبطة بالملف، مؤكدة أن التحقيقات ستحدد تفاصيل القضية والمسؤوليات القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات رقابية وأمنية متواصلة داخل كركوك لمتابعة ملفات الهدر والتجاوزات في المؤسسات الحكومية، والتعامل معها عبر المسارات القانونية والقضائية.