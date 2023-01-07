كلاوات إطارية..مصدر:السوداني سيطلب من واشنطن مغادرة قواتهم من العراق

كلاوات إطارية..مصدر:السوداني سيطلب من واشنطن مغادرة قواتهم من العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي إطاري، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أن السوداني يريد أن يبحث “ملف الوجود الأميركي العسكري في العراق”.وأوضح أن “الإطار التنسيقي، يسعى إلى إعادة التفاوض، وإلغاء اتفاقية تمت خلال حكومة مصطفى الكاظمي حوّلت صفة القوات الأميركية من قتالية إلى قوة استشارية داخل العراق، ويدفع نحو إنهاء التواجد البشري العسكري الأميركي بالكامل. وبدلاً عنه تكون اتفاقية تتعلق بمساعدة العراق في مجالات عسكرية أخرى، بينها تزويده بالسلاح والذخيرة”.وأشار إلى أن “أطرافا سياسية داخل العراق تتحفظ على هذا التوجه، مثل إقليم كردستان الذي يرى في الوجود الأميركي بقاعدة حرير الجوية شمالي أربيل ضرورة لأمن الإقليم”، مبينا أن “المعلومات المتوفرة تؤكد عدم وجود أي عائق أمام رئيس الحكومة للذهاب إلى واشنطن، لكن حتى الآن لم يتم تحديد التوقيت”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *