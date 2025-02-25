كلاوات الحكيم ..ما علاقة الشركات المصرية بحل الخلافات الإقليمية !!

كلاوات الحكيم ..ما علاقة الشركات المصرية بحل الخلافات الإقليمية !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استعرض الحكيم امام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، تطور العلاقات بين العراق ومصر وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها، معبرا عن الارتياح للتطور المستمر في العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون في مشاريع إعادة الإعمار.واثنى زعيم تيار الحكمة، “بجهود الحكومة العراقية في تذليل الصعاب لتسهيل عمل الشركات المصرية التي أثبتت جدارتها في ما يسند إليها من مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية في العراق”.وإقليمياً، عبر الحكيم، عن حرص العراق على استقرار المنطقة والدفع باتجاه تفكيك الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بما ينعكس إيجاباً على الأمن والازدهار ويساهم في دفع عجلة التنمية والتطوير.

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