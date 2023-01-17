كلاوات..حزب ميليشيا كتائب حزب الله”حقوق”:قرار إخراج القوات الأمريكية ملزم التنفيذ

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رئيس المحكمة الاتحادية:مكافحة الفساد تحتاج إلى استراتيجيات سياسية واقتصادية واجتماعية
البارزاني وماكغورك يبحثان الوضع السياسي في الإقليم
وزارة الكهرباء : شركة سيمنز ستنشئ 400 محطة بعد توفر مبالغ القروض
المالية النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسليم نفطها وإيرادات منافذها مقابل حصتها في الموازنة
حزب طالباني:حكومة مسرور أسوأ حكومة بتاريخ الإقليم
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رئيس المحكمة الاتحادية:مكافحة الفساد تحتاج إلى استراتيجيات سياسية واقتصادية واجتماعية
وزارة الكهرباء : شركة سيمنز ستنشئ 400 محطة بعد توفر مبالغ القروض
المالية النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسليم نفطها وإيرادات منافذها مقابل حصتها في الموازنة
وزير التجارة والسفير الباكستاني يؤكدان على تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين
النزاهة النيابية:الحلبوسي يرفض مناقشة ارتفاع أزمة الدولار
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العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
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الأردن توجه دعوة للعامري بزيارتها
مصدر سياسي:إطلاق سراح اللص “هيثم الجبوري” القيادي في ائتلاف المالكي
الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
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