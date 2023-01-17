كلاوات..حزب ميليشيا كتائب حزب الله”حقوق”:قرار إخراج القوات الأمريكية ملزم التنفيذ

كلاوات..حزب ميليشيا كتائب حزب الله”حقوق”:قرار إخراج القوات الأمريكية ملزم التنفيذ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام لحزب ميليشيا كتائب حزب الله ” حقوق” المدعو سعيد السراي،الثلاثاء، ان “هناك قرارا صادرا من مجلس النواب العراقي بشأن إخراج كل القوات الأجنبية من العراق وعلى رأسها القوات الامريكية، وهذا القرار ملزم التنفيذ من قبل حكومة محمد شياع السوداني، وهناك دفع سياسي لتنفيذ هذا القرار”.وبين السراي ان “عدم تنفيذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لقرار اخراج القوات الامريكية والدفاع عن هذا التواجد، سيدفعنا لاتخاذ مواقف سياسية، ولهذا يجب تنفيذ القرار وفق الأطر القانونية والدبلوماسية”.وأضاف ان  “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالب بشكل عاجل توضيح تصريحاته التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال، بشأن دفاعه عن الوجود الأمريكي، كون هذا الوجود غير قانوني وهذه القوات هي قوات محتلة”.يذكر ان كل مكونات الإطار بما فيها حزب الميليشيا أعلاه مع بقاء القوات الأمريكية من أجل بقائهم في السلطة واستمرار سرقة المال العام.

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