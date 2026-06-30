كمين الملايين.. 4 ملايين دولار تسقط في قبضة الأمن بين صلاح الدين وديالى

في تطور يسلّط الضوء على تشديد الرقابة الأمنية على حركة الأموال داخل البلاد، نجحت قوة أمنية، فجر الثلاثاء، في إحباط عملية نقل مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ4 ملايين دولار أميركي، بعدما عثرت عليه داخل مركبة كانت تعبر إحدى السيطرات الأمنية الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى، فيما انتهت العملية باعتقال سائق المركبة وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات القضية.

وبحسب مصدر أمني، فإن عناصر سيطرة عباس جوما اشتبهوا بمركبة من نوع نيسان باثفايندر أثناء مرورها عبر نقطة التفتيش، ليؤدي تفتيشها إلى اكتشاف أربعة ملايين دولار مخبأة داخلها، في واحدة من أكبر عمليات ضبط الأموال خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية أوقفت صاحب المركبة فوراً، وأحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما انطلقت تحقيقات مكثفة لتحديد مصدر الأموال، والجهة التي تقف وراء نقلها، والغاية من إيصالها، وما إذا كانت على صلة بعمليات غسل أموال أو تهريب أو بملفات فساد قيد المتابعة.

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه البلاد تشديداً غير مسبوق على المنافذ والسيطرات الأمنية، بالتزامن مع حملة حكومية واسعة لتعقب شبكات الفساد المالي والكسب غير المشروع وتهريب الأموال، وسط تحركات تستهدف تضييق الخناق على محاولات نقل الأموال المشبوهة ومنع خروجها أو تهريب المتورطين بها خارج البلاد.