كنا:تعديل قانون الانتخابات بعد استئناف جلسات البرلمان

كنا:تعديل قانون الانتخابات بعد استئناف جلسات البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب العراقي يونادم كنا، اليوم الأربعاء، توقف التحركات والمشاورات متوقفة بشأن تعديل قانون الانتخابات بسبب تعطيل جلسات البرلمان.وقال كنا في تصريح صحفي، إن ” عرض تعديل قانون الانتخابات سيكون بعد استئناف جلسات البرلمان من خلال الاستفادة من مقترحات عرضتها في وقت سابق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.هذا وتسعى عدد من الكتل البرلمانية صوب تعديل قانون الانتخابات، مبدية اعتراضها على تعدد الدوائر الانتخابية بشكلها الحالي، وتحاول العودة إلى جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.

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