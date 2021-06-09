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حكومة حزب الحلبوسي في الانبار تنتهك حقوق الإنسان وتجبر نازحي جرف الصخر على مغادرة المحافظة
كنا:تعديل قانون الانتخابات بعد استئناف جلسات البرلمان
التيار الصدري يستبعد إجراء تغييرات وزارية
الخارجية النيابية:تجريف الأراضي العراقية من قبل الجيش التركي مقابل “صمت” الكاظمي وحكومته
بالأرقام..كتلة النهج الوطني تكشف إنعدام العدالة في توزيع الإيرادات بين العراقيين
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مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تخصيص 250 مليار دولار للتصدي للتهديد التكنولوجي الصيني
البرلمان الإيراني يصوت على اعتبار روحاني “منتهكا للدستور”
إيران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب مقابل عودة الولايات المتحدة للإتفاق النووي
بوتين: لاسلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
الأمم المتحدة تعارض قانوناً دنماركياً بترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد
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بالأرقام..كتلة النهج الوطني تكشف إنعدام العدالة في توزيع الإيرادات بين العراقيين
العصائب:فشل حكومة الكاظمي وراء زيادة نسبة الفقر في العراق
صالح يؤكد على مواجهة الإرهاب ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المهربة
القانونية النيابية:خلافات سياسية حول سلم الرواتب الموحد
وزير العدل يكشف عن إطلاق الأموال العراقية المحجوزة لدى سويسرا
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أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
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- متابعات خاصة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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