كنتاكي تترك شعار “تاكل صوابعك وراه”

وقالت السلسلة إن هذا الشعار لم يعد لائقا في ظل تفشي

الجديد، الذي جعل من النظافة الشخصية أولوية قصوى لوقف انتشار العدوى.

وفي عصر أصبحت فيه الكمامات وغسل اليدين هما القاعدة ومع توصيات مسؤولي الصحة بعدم ملامسة الوجه، قالت الشركة إن الشعار “لا يبدو مناسبا”، بحسب رويترز.

وأضافت

، في بيان صحفي، أن الشعار، الذي استخدمته السلسلة المملوكة لشركة يام براندز على نحو متقطع طوال 64 سنة، لن يُستخدم مؤقتا في الإعلانات على مستوى العالم اعتبارا من يوم الاثنين على أن يظهر مرة أخرى في الوقت المناسب.

ونشرت سلسلة المطاعم مقطع فيديو قصيرا عبر قناتها على يوتيوب، في بريطانيا وأيرلندا يوم الاثنين، وفيه تظهر دلاء

وقد طمست من عليها الكلمات “تاكل صوابعك وراه”، وينتهي الإعلان بعد ذلك بعبارة “ذلك الشعار الذي نقوله دائما؟ تجاهلوه.. في الوقت الحالي”.