كندا توسع وجودها الدبلوماسي في وسط وشرق أوروبا والقوقاز

كندا توسع وجودها الدبلوماسي في وسط وشرق أوروبا والقوقاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي توسيع الوجود الدبلوماسي لبلادها في وسط وشرق أوروبا والقوقاز .وقالت جولي في بيان اليوم ، إنه سيتم تحويل المكاتب الكندية الحالية في أوستونيا وليتوانيا وسلوفاكيا والتي تتمتع بعلاقات قوية مع كندا وحلفاء الناتو الرئيسيين إلى سفارات كاملة مع سفراء مقيمين فضلا عن تعزيز الوجود الدبلوماسي الكندي في لاتفيا.وأضافت جولي إن هذه التغييرات ستعمل على تعزيز مشاركة كندا في المنطقة وتساعد في مواجهة أنشطة روسيا وزيادة الدعم لعملية إعادة التأمين.وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية أنه بالإضافة إلى ذلك ستفتح كندا سفارة كاملة مع سفير مقيم في أرمينيا مما يسمح بعلاقات ثنائية أقوى وزيادة الدعم الكندي للديمقراطية الأرمينية.

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