كوريا الشمالية ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة

كوريا الشمالية ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت بيونغ يانغ واشنطن بأنّها تستخدم دبلوماسية “لافتة زائفة” تخفي وراءها نواياها “العدوانية”، مؤكدة رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الاحد، إن “الدبلوماسية تمثل بالنسبة إلى الولايات المتحدة (لافتة كاذبة) تهدف إلى (التغطية على أعمالها العدوانية)”.وحذرت الخارجية الكورية الشمالية، في بيانها من أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب خطأ فادحا باعتماده موقفاً (عفا عليه الزمن) تجاه بيونغ يانغ”.واتهمت الوزارة الرئيس الأمريكي بإهانة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون، مضيفة أنه “لقد حذرنا الولايات المتّحدة بما يكفي لتفهم أنها ستتأذّى إذا ما استفزتنا”.هذا وكان بايدن، قد قال في خطاب في الكونغرس يوم الأربعاء الماضي إنّه سيستخدم “الدبلوماسية بالتوازي مع الردع الشديد” لاحتواء طموحات بيونغ يانغ النووية.

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