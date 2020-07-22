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الاتحادالوطني:مشروع قانون الإنفصال الإداري والمالي عن أربيل جاهز للتصويت
حزب طالباني:العلاقة بين لاهور وبافل طالباني ممتازة جداً
ميليشيا العصائب تطالب رئاسة البرلمان بجلسة طارئة لإستضافة الكاظمي
تحالف الفتح:قطر عزيزة علينا وسنعمل على تعزيز التعاون معها!
تحالف الفتح:أمريكا تعمل على اِبعاد العراق عن إيران
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كوشنر:”صفقة ترامب” لا تسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء في الضفة الغربية
المانيا تناشد الكونغرس الأمريكي بعدم سحب قواتهم
فشل في خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يمدد قمته في محاولة لتجاوز الخلافات بشأن خطة إنعاش مقترح بقيمة 856 مليار دولار
“الصحة العالمية” تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا في العالم منذ بدء التفشي
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صحيفة:تفعيل شكوى ضد حكومة كردستان حول تصديرها النفط إلى إسرائيل
النزاهة النيابية:القوى الشيعية المتنفذة ترفض استعادة الأموال المنهوبة
جهانغيري:صمود إيران بوجه الشيطان الأكبر وراءه الدعم الاقتصادي والمالي من العراق
نائب كردي:بدون السيطرة على منافذ الإقليم لن ينجح الكاظمي بالإصلاح
إيران تفرض على العراق استمرار الربط الكهربائي معها!!
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بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
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- متابعات خاصة
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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