لأول مرة ..العراق عضو في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دخل العراق للمرة الأولى تاريخياً عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، بعد فوز رئيس الاتحاد العراقي للعبة أحمد رياض، يوم  امس السبت، بعضوية المجلس للدورة الانتخابية الممتدة من عام 2025 ولغاية عام 2029.وقال حسام عبد الرضا المنسق الإعلامي للاتحاد في حديث صحفي، إن “هذا الفوز تحقق خلال الانتخابات التي جرت امس السبت في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد المقرر إقامتها اليوم الأحد.واضاف أن “هذا الإنجاز يُعد محطة تاريخية مهمة للرياضة العراقية، ويجسّد التطور الملحوظ في حضور العراق ومكانته وتأثيره ضمن منظومة كرة اليد على المستوى القاري”. 

