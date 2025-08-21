لافروف يحذر من ضمانات أمنية لأوكرانيا من دون إشراك روسيا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن بحث أي ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا من دون إشراك روسيا يمثل طريقاً إلى المجهول، مضيفاً:«لا يمكن أن نوافق بأن يتم الآن اقتراح حل مسائل أمنية جماعية من دون إشراك روسيا». وأوضح لافروف أن كل ما قاله بوتين أثناء الاتصال مع ترامب هو أنه سيفكر في مسألة رفع مستوى المباحثات بشأن أوكرانيا، متهماً القادة الأوروبيين بالقيام بما أسماها محاولات خرقاء لتغيير موقف الرئيس الأمريكي حيال أوكرانيا.وأفاد لافروف بأن موقف الغرب القائم على المواجهة ومواصلة الحرب، لا يجد من يتفهمه في الإدارة الأمريكية الحالية التي تسعى للمساعدة في اجتثاث الأسباب الأساسية للنزاع، على حد قوله.ولفت لافروف إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية لتسويتها مع أوكرانيا، وإجراء محادثات بأي صيغة كانت، والارتقاء بمستوى الوفود المشاركة في المفاوضات، مجدداً إصرار موسكو على أن يكون أي اجتماع بين الزعيمين الروسي والأوكراني تتويجاً لهذه المفاوضات، وأن يجري التحضير له بعناية فائقة.إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، إن بلاده ستدعم عملية سلام في أوكرانيا تشارك فيها جميع الأطراف.وأكد أردوغان، خلال المكالمة الهاتفية، أنه يتابع مجريات عملية السلام، وأن تركيا تدعم التوجهات الرامية إلى إرساء سلام دائم بمشاركة جميع الأطراف.وصرحت الرئاسة التركية، في بيان، بأن أردوغان أبلغ بوتين أيضاً بأنه يتابع من كثب التطورات المتعلقة بالعملية السياسية في أوكرانيا، وأن تركيا تسعى جاهدة من أجل تحقيق سلام عادل منذ بداية الحرب، لافتة إلى أن بوتين شكر الرئيس أردوغان على استضافته محادثات سلام.في السياق، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام إنه يعتقد أن ترامب مستعد لسحق اقتصاد روسيا من خلال حزمة جديدة من العقوبات، إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاجتماع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأسابيع المقبلة.

