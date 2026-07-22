لا حصانة أمام التحقيق.. كامل عباس الأشرف يواجه مذكرة قبض

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة النزاهة الاتحادية نفذت، اليوم، عملية مداهمة لمنزل عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن تحالف العزم، كامل عباس الأشرف، الملقب بـ”ابن الإمامين”، على خلفية قضايا فساد منظورة لدى الجهات المختصة.

وبحسب المصدر، فإن فرق النزاهة سلمت رئاسة مجلس محافظة صلاح الدين مذكرة قبض صادرة بحق الأشرف، بعد تعذر العثور عليه خلال عملية المداهمة، وسط معلومات تشير إلى أنه غادر إلى جهة غير معلومة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التحقيقية التي تتخذها الجهات الرقابية والقضائية لمتابعة ملفات الفساد، فيما تبقى تفاصيل القضية وما يترتب عليها مرهونة بنتائج التحقيقات الرسمية وقرارات القضاء المختص.