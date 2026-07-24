لا حصانة للمسيء.. شرطة بابل تطيح بمنتسبين بعد واقعة الاعتداء

باشرت قيادة شرطة محافظة بابل، الخميس، باتخاذ إجراءات قانونية وانضباطية بحق عدد من المنتسبين الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق اعتداءهم على أحد الباعة المتجولين قرب أحد الطرق الخارجية.

وبحسب مصدر أمني، فإن قائد شرطة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني أصدر توجيهاً بإيقاف المنتسبين المعنيين وإيداعهم التوقيف، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون.

وأكد المصدر أن قيادة الشرطة شددت في توجيهاتها على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي تجاوز أو إساءة في التعامل مع المواطنين لن تمر من دون مساءلة، مشيراً إلى أن المخالفين سيخضعون للمحاسبة القانونية والانضباطية.

وفي المقابل، أوضحت القيادة أن البيع على الطرق الخارجية يعد من الممارسات الخطرة لما يسببه من إرباك لحركة السير وزيادة احتمالات وقوع الحوادث، مؤكدة أن معالجة هذه المخالفات يجب أن تتم وفق الأطر القانونية وبما يحفظ كرامة المواطنين ويحترم حقوقهم.

وكان ناشطون قد تداولوا، في وقت سابق من الخميس، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، أظهر عدداً من منتسبي شرطة بابل وهم يعتدون على أشخاص يمارسون البيع على أحد الطرق الخارجية في المحافظة، الأمر الذي استدعى تحركاً رسمياً سريعاً لمحاسبة المتورطين.