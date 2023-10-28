لبنان:العراق سيمنح لبنان (1.5) مليون طن سنوياً من ” الفيول” مجانا بأمر إيراني

لبنان:العراق سيمنح لبنان (1.5) مليون طن سنوياً من ” الفيول” مجانا بأمر إيراني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – اكدت وسائل اعلام لبنانية نقلاً عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فيّاض، السبت، انه تم ايجاد صيغة تمكّن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من إصدار “خطاب الاعتماد” لتسيير الحمولة الأولى من النفط العراقي وفق العقد الجديد خلال اجتماع خصص لمستحقات كهرباء لبنان.وكشف فيّاض بتصريحات صحفية، أن “هذه الصيغة أُنجزت اليوم وأرسلناها إلى الحاكم منصوري لإصدارها في أقرب وقت”. ويطمئن إلى “أننا أصبحنا في الخطوات الأخيرة من إنجاز عقد الفيول مع الحكومة العراقية”، مذكِّراً بأن “الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة وقّعت اتفاقاً مع الحكومة العراقية، والذي بموجبه نجدّد للسنة الثالثة على التوالي عقد استيراد الفيول العراقي أو ما يسمّى بـ”زيت الوقود الثقيل” وخُصِص لهذا العام استيراد ما قيمته مليون ونصف مليون طن، بدل المليون طن، أي هناك 50 طن إضافي بشكل مجاني  بتوجيه إيراني للسوداني ، على أن يتم شحن 125 ألف طن شهرياً”.ويتوقع أن يبدأ تنفيذ العقد في تشرين الثاني المقبل، “وقد حدّدت شركة تسويق النفط “سومو” أواخر الشهر المقبل موعداً لشحن الحمولة الأولى، والبالغة 125 ألف طن”.ويختم فيّاض: نعمل حالياً على خط استيراد النفط الخام من العراق لأن الحكومة العراقية وافقت على تزويد لبنان بالنفط الخام في حدود الـ14 مليون برميل سنوياً مجنا بأمر إيراني من خلال حزب الله اللبناني، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى لبنان لأنها تمكنه من زيادة ساعات التغذية أكثر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *