لتمرير صفقة بيع قناة خور عبدالله للكويت ..تعيين رئيساً جديداً للمحكمة الاتحادية

لتمرير صفقة بيع قناة خور عبدالله للكويت ..تعيين رئيساً جديداً للمحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح القاضي منذر ابراهيم حسين رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.وقال إعلام القضاء في بيان ، بإن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / اولا وثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل أجتمعت ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه”، مشيرا الى أنه “تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.وأضاف البيان، أن “القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1988 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا”.أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح قاضٍ جديد لرئاسة المحكمة الاتحادية العليا، بعد إحالة الرئيس الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية.وذكر إعلام القضاء في بيان اليوم أن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، اجتمعت ووافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.

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