لدعم الأغبياء والفاشلين برلمان الفساد يطالب بعدم رسوب الطلاب للصف السادس الأعدادي!

لدعم الأغبياء والفاشلين برلمان الفساد يطالب بعدم رسوب الطلاب للصف السادس الأعدادي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب موحان الساعدي، الاثنين، إلى عقد جلسة طارئة لحسم ملف التصويت على قانون إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة الصف السادس الإعدادي.وقال الساعدي في حديث  صحفي، إن “نظام المحاولات الخاص بطلبة الصف السادس الإعدادي أصبح ضرورة ملحّة لإنقاذ مستقبل آلاف الطلبة، خاصة في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”، مشيراً إلى أنه “قدم طلباً لعقد جلسة طارئة بأقرب فرصة ممكنة لمجلس النواب، من أجل إصدار توجيه يُلزم وزارة التربية بإعادة العمل بالنظام وفق السقوف الزمنية المحددة، لضمان مستقبل الطلبة الذين تتوالى مناشداتهم وعوائلهم من مختلف المحافظات العراقية”.وأضاف أن “الدعوة لعقد الجلسة تأتي في إطار إيجاد حلول قانونية واضحة، تسهم في تحديد مسارات تضمن إنهاء هذه الإشكالية وإنصاف الطلبة”، مؤكداً أن “إعادة العمل بنظام المحاولات أصبح أولوية لضمان فرص إضافية للطلبة الراغبين بتحسين معدلاتهم”.يُذكر أن نظام المحاولات كان معمولاً به سابقاً في وزارة التربية قبل إيقافه، إلا أن المطالبات بإعادته تصاعدت مجدداً لإنصاف ودعم طلبة السادس الإعدادي.

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